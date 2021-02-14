Sezen Aksu şarkısının bir başka Sezen’den yorumu
Geçtiğimiz Ocak ayında 3 şarkılık maxi single çıkaran Sezen Cin Özdemir, Kızıl Gonca albümünde bulunan, usta sanatçı Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Tutuklu'yu kendine has ve içten yorumuyla seslendirdi. Sanatçı, Sevgililer Günü’ne özel olarak Tutuklu şarkısının bir de klibini çekti.
Güncel 14.02.2021, 20:48
44
Hayran olduğu Sezen Aksu ile adaş olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sezen Cin Özdemir, “Onun şarkılarıyla duygularım büyüdü ve gelişti. 90'larda büyüyen nesil olarak Tutuklu şarkısı bizde de tutukluluk yaratmış olabilir. Duygu yüklü bir klip oldu.” diye konuştu.
Kayhan Başoğlu’nun yönetmenliğinde çekilen klibin görüntü yönetmenliğini Taylan Adıyaman üstlenirken, klibin prodüksiyonu ise Parlakgöz Prodüksiyon'a ait. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
0°
parçalı bulutlu