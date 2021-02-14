Sezen Aksu şarkısının bir başka Sezen’den yorumu

Hayran olduğu Sezen Aksu ile adaş olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sezen Cin Özdemir, “Onun şarkılarıyla duygularım büyüdü ve gelişti. 90'larda büyüyen nesil olarak Tutuklu şarkısı bizde de tutukluluk yaratmış olabilir. Duygu yüklü bir klip oldu.” diye konuştu.

Kayhan Başoğlu’nun yönetmenliğinde çekilen klibin görüntü yönetmenliğini Taylan Adıyaman üstlenirken, klibin prodüksiyonu ise Parlakgöz Prodüksiyon'a ait. (Haber Merkezi)