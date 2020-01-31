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Seyman’a kadınlardan büyük ilgi

Kadın hakları savunucusu, sendikacı, yazar, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman Çorum’da büyük ilgi gördü.

Seyman’a kadınlardan büyük ilgi

Kadın hakları savunucusu, sendikacı, yazar, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman Çorum’da büyük ilgi gördü.

31 Ocak 2020 Cuma 00:47
Seyman’a kadınlardan büyük ilgi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin organize ettiği “Kadın Hakları” konulu söyleşi önceki gün dün vakıf merkezinde çok sayıda vakıf üyesi vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ile birlikte CHP eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program sonunda Yaşar Selman büyük ilgi gördü.

Kadın hakları savunucusu, sendikacı, yazar Yaşar Selman’dan yeni kitabı “Benazir”i talep eden çok sayıda kişi, ayrıca kendisiyle de bol bol fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Seyman da kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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