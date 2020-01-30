Seyman, CHP Çorum İl Örgütü’nü ziyaret etti

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen “kadın hakları” konulu panele konuşmacı olarak katılmak üzere Çorum’a gelen Yaşar Seyman, Ercan Geçmez ve Gani Kaplan, programın ardından CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarete ayrıca Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arap Ali Bükücü ile Alevi Kültür Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Madak da katıldı.

Konuklar parti binasının yeni halini inceleyerek çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi aldılar.

Ziyaret sırasında ülke ve Çorum gündemi üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Seyman, Geçmez ve Kaplan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)