Seyit Biçer vefat etti

Çorum merkez Uğrak köyü nüfusuna kayıtlı İtalya'da ikamet eden Seyit Biçer, bir süredir yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Seyit Biçer, bugün yaşama veda etti.

Çorum'da da Kubbeli Caddesi üzerinde esnaflıkta yapan Seyit Biçer'in cenazesinin Çorum'a getirileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)