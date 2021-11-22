Seyir halindeyken alev alev yandı! O anlar böyle görüntülendi
Çorum-İskilip karayolu Cerit mevkiinde bir otomobil, seyir halinde alev alev yandı. Alev topuna dönen aracı diğer sürücüler yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Kullanılmaz hale gelen otomobilin yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güncel 22.11.2021, 10:30
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