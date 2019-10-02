Seydim’e, tüm Çorumlulara hitap edecek piknik alanı

Seydim’in çalışkan muhtarı Cevdet Yapıcı, köye hakim tepede yer alan mesire alanındaki düzenlemelere, mutfak şeklinde hizmet verebilecek mütevazı bir konukevi yapımıyla başladı. Buraya bir çeşme yapılacak ve kameriyeler, piknik masaları düzenlenecek. Yemyeşil bir doğada, huzur içinde piknik yapılabilmesi için gereken ortam sağlanacak.

Muhtar Yapıcı, köy içinde yaptığı düzenlemelerle de Seydim halkının takdirlerini kazandı. Cami çevresinde ve köy içindeki çeşmelerin etrafında gerekli düzenlemeleri yapan Cevdet Yapıcı, eski çamaşırhaneyi de kullanılır hale getirdi. Yine, hayvanların otlatıldığı meraya su getirerek hayvanlar için su içme olukları yaptırdı.

Kadınların halı-kilim yıkayabilmeleri için çeşme önlerine beton döken Muhtar Yapıcı, Yazıçayır mevkiinde yol yapım çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, “Mesire alanımız muhteşem bir görüntüye sahip. Boş yerleri de ağaçlandırıyoruz. Burada 400 fidanı daha önümüzdeki günlerde toprakla buluşturacağız. Yaptığımız konukevinde, kurban kesimi de mümkün olacak.” diye konuştu.

(Aliye ÖNCEL)