Seydim’de Şeyh Seyyid Murad Türbesi ziyareti

Seydim Muhtarı Cevdet Yapıcı, türbenin tadilat ve tamirata muhtaç olduğunu belirterek Vali Çiftçi’nin desteğini istedi.

Vali Çiftçi’nin ziyaretine, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu da katıldı.

(Aliye ÖNCEL)

