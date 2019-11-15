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Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum’u gezdi

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ileÇorum’a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcileri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde kenti gezdi. 

Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum’u gezdi

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ileÇorum’a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcileri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde kenti gezdi. 

15 Kasım 2019 Cuma 16:52
Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum’u gezdi

“Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon” projesi kapsamında yerli turizmcilerin bölgeyi daha yakından tanımaları için düzenlenen gezi Saat Kulesi, Ulu Cami, Eski Dikiciler Arastası ziyaretlerinden oluşan kısa şehir turu ve Çorum Müzesi ziyaretiyle başladı. 
Hititlerin önemli bir kültür ve sanat merkezi olan Alacahöyük’e giden grup burada müze ve ören yerini gezdikten sonra Boğazkale’ye geçerek yöresel yemeklerin sunulduğu öğle yemeğinde Dulkadiroğlu Konağı’nda Kaymakam Yunus Ataman ile bir araya geldi. 
UNESCO Dünya Miras alanı listesinde yer alan Hattuşa ören yeri, Boğazköy Müzesi ve Yazılıkaya Açıkhava mabedini gezen konuk heyet, daha sonra Budaközü Vadisini gezdi. Heyet, vadinin güzelliğine hayran kaldı. 
Farklı illerden 30 turizm seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcisinin katıldığı gezi boyunca gruba İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri Çorum'a yapılacak turlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. 
Son olarak Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği İl Temsilcileri ile bir araya gelen konuklar,Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini yüksek bulduklarını, tur düzenlemek için çalışma yapacaklarını belirttiler. 

(İHA)

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