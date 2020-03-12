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Sevim Esenyel defnedildi

Çorum’un tanınmış berber esnafından merhum Osman Esenyel’in eşi, Mehmet, Meral ve Metin Esenyel’in anneleri Sevim Esenyel (81) toprağa verildi.

Sevim Esenyel defnedildi

Çorum’un tanınmış berber esnafından merhum Osman Esenyel’in eşi, Mehmet, Meral ve Metin Esenyel’in anneleri Sevim Esenyel (81) toprağa verildi.

12 Mart 2020 Perşembe 00:10
Sevim Esenyel defnedildi

Emekli Tuğgeneral Ömer Esenyel ile MHP eski İl Başkanı Hüseyin Esenyel’in amca oğulları olan merhum Osman Esenyel’in eşi, CHP önceki İl Başkanı ve emekli Bağ-Kur Müdürü Hasan Suvacı’nın hala kızı olan Sevim Esenyel, Özel Elitpark Hastanesi’nde tedavi görmekteyken kalp yetmezliği nedeniyle önceki gün öğlen saatlerinde vefat etmişti.

Sevim Esenyel’in cenazesi dün saat 11.00’de Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da toprağa verildi.

Öte yandan aynı cenaze namazında eski terzi esnafından Haydar Ekmekçioğlu’nun gelini, Selami Ekmekçioğlu’nun eşi Mine Ekmekçioğlu ile TEDAŞ’tan emekli İlhan Sarıca’nın cenaze namazı da kılındı. Ekmekçioğlu Ulumezar’da, Sarıca ise Çiftlik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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