“Sevgili doktor” oyunu seyircisiyle buluşuyor
Eğitim Sen Tiyatro Topluluğu “Sevgili Doktor” isimli oyun ile seyirciyle buluşuyor.
Güncel 19.05.2022, 00:40
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Eğitim Sen Çorum Şubesi’ne bağlı Tiyatro Topluluğu, Anton Çehov’un yazdığı, sendika üyesi Ali Çevik’in yönettiği “Sevgili Doktor” isimli oyunu ile bugün tiyatro severlerle buluşuyor.
İnsan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü, ezen-ezilen ilişkileri ile sistem sorununa mizahi bir dille yaklaşan oyunda Kenan Sırma, Ali Çevik, Sezgin Kundukan, Satı Reyhan Topal Atak, Dilber Dağdeviren, Gürcan Aksoy, Şeyda Taşsümer, İdil Çevik, Kenan Keleş ve Ceyhan Özlü rol alıyor.
Oyun, bugün saat 20.00’de Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek. (Haber Merkezi)
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