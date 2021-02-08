Sevgi bulaşıcıdır ve yaşamı güzelleştirir

Biliyorsunuz, gazeteniz ÇORUM HABER, 2016’nın 14 Şubat’ından beri, “Sevgililer Günü”nün de içinde olduğu haftayı “Toplumsal Sevgi Haftası” olarak kutluyor. Sevgililerin birbirlerine olan duygularını, aşklarını saygıyla karşılıyor, çok değerli buluyor. Bunun yanısıra, başta “insan sevgisi” olmak üzere her türlü sevgiyi yüceltmeye, toplumsal barış ve hoşgörünün, demokratik olgunluğun, iyiliğin, güzelliğin, birlikte yaşamın egemenliğine katkı sunmaya çalışıyor.

14 Şubat 2021 Pazar günü “Sevgililer Günü”nü kutlayacağız. Tüm engelleri, zorlukları, kısıtlamaları aşarak bir şekilde sevgimizi duyuracağız sevdiklerimize. İşte ÇORUM HABER’in arzusu da, 6. Toplumsal Sevgi Haftası’nda, bir “sevgi iklimi” oluşturabilmek, kendi çevremizde, Çorum’umuzda, Türkiye’mizde…Kin ve nefreti, her türlü kötü duyguyu silelim yüreğimizden, sevgimizi tazelerken sevdiklerimize, insan sevgisini de çekip çıkaralım derinliklerden…Sevginin gücüyle aydınlığa dönüştürelim karanlıkları…