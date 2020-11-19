Sesli kütüphane için ilk kitabı Başkan Aşgın okudu

Teknik altyapısı tamamlanan sesli kütüphane için 15 Temmuz Şehitler Müzesi içerisinde ses kayıt stüdyoları oluşturduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği kapsamında yaptıkları çalışmalara bir yenisini da eklediklerini belirtti. Aşgın, “Önemsediğimiz çalışmalardan birisi de sesli kütüphane çalışması idi. İnşallah çok kısa süre içerisinde Belediyemizin internet sitesinde özel bir bölüm açarak arzu eden tüm hemşehrilerimiz sesli kütüphanemizden istifade edebilecekler. Bu çalışmaları yapmak üzere 15 Temmuz Şehitler Müzemizde 2 seslendirme odası oluşturduk. Burada inşallah kitapları okuyacağız, seslendireceğiz ve gerekli çalışmaları yapıp sitemize yükleyeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun isteyen herkes sesli kütüphanemizden istifade edebilecekler.” dedi.

Başkan Aşgın bir çağrıda bulunarak herkesi kitap seslendirmeye davet etti. Aşgın, “Tüm hemşehrilerimiz hangi kitabı okumak istiyorlarsa gelsinler ve o kitabı seslendirsinler. Biz de onunla ilgili teknik çalışmalarımızı yapıp sistemimize yükleyelim. Özellikle görme engelli kardeşlerimiz için çok güzel bir kitap hazinesini şehrimiz adına burada oluşturalım.” diye konuştu.

VALİ ÇİFTÇİ VE MİLLETVEKİLLERİNİ SESLİ KÜTÜPHANEYE DAVET ETTİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sesli kütüphanede kitap seslendirmesi için Vali Mustafa Çiftçi, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerini davet etti. Başkan Aşgın, “ Buradan sayın valimize, sayın milletvekillerimize ve Sivil Toplum Örgütlerinin değerli başkanlarına davette bulunmak istiyorum. Topyekûn seferberlik halinde hep beraber gelelim burada kitaplarımızı okuyalım. Bu hizmetten tüm hemşehrilerimizin yararlanmasını sağlayalım.” diye konuştu.