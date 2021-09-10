Servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi

Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte Çorum’da Emniyet Müdürlüğü, Jandarma İl Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrenci taşıyan servis şoförlerine, okul rehber öğretmenlerine ve okul müdür yardımcılarına yönelik ‘Trafik Güvenliği’ eğitimi verildi. 19 Mayıs İlkokulu’nda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca süreceği belirtilirken, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, Jandarma Komutanlığı’ndan Kıdemli Başçavuş Ersan Çağırkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Sena Şaziye Gökdoğan ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kutluhan Yüce, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı. (Yusuf ÇINAR)