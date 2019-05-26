Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075

Servis araçlarının denetimi devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada okul servis taşıma denetim faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönem itibariyle Çorum Merkez ilçede yürütülmekte olan öğrenci taşıma faaliyetlerinin denetimlerinin sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımıyla 22 Mayıs 2019 tarihinde Çorum Merkez Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. (Haber Merkezi)

Servis araçlarının denetimi devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada okul servis taşıma denetim faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönem itibariyle Çorum Merkez ilçede yürütülmekte olan öğrenci taşıma faaliyetlerinin denetimlerinin sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımıyla 22 Mayıs 2019 tarihinde Çorum Merkez Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. (Haber Merkezi)

26 Mayıs 2019 Pazar 19:47
Servis araçlarının denetimi devam ediyor
İlgili Haberler
İnşaat maliyet endeksi arttı
İnşaat maliyet endeksi arttı
Mustafa Ağca toprağa verildi
Mustafa Ağca toprağa verildi
Arka koltukta buzağı ile yolculuk
Arka koltukta buzağı ile yolculuk

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim