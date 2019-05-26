Servis araçlarının denetimi devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada okul servis taşıma denetim faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönem itibariyle Çorum Merkez ilçede yürütülmekte olan öğrenci taşıma faaliyetlerinin denetimlerinin sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımıyla 22 Mayıs 2019 tarihinde Çorum Merkez Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. (Haber Merkezi)