Serhat Koyuncu, Kayseri Şehir Hastanesi başhekimi

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay'ın, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındığı öğrenildi. Silay'ın yerine ise İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan İskilipli Doç. Dr. Serhat Koyuncu getirildi.

Başhekim Silay, kısa bir süre önce İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'yi 'görevi kötüye kullanma' suçundan savcılığa şikayet etmişti.

SERHAT KOYUNCU KİMDİR?

1984 yılında Çorum İskilip´de doğdu. 2002 yılında girdiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. 2009/2013 yılları arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp ihtisasını tamamladı. Doç. Dr. Serhat Koyuncu, 02.08.2021 tarihinde Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görevlendirildi. Koyuncu ayrıca Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı görevini de yürütüyordu.

(Haber Merkezi)

