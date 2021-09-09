“Seramik üreticisi bazı ülkelerde doğalgaz fiyatları bizden düşük”

Bloomberg TV’de yayınlanan “Finans Merkezi” programının canlı yayın konuğu olan TSF Başkanı Çenesiz, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı ile ilgili bir soruyu değerlendirirken, ülkemizde, doğalfaz fiyatının konutlarda AB’ye göre daha düşük, sanayide ise AB ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

Mısır, İran, BAE, Suudi Arabistan gibi seramik üreticisi ülkelerde doğalgaz fiyatlarının ülkemize göre çok daha düşük olduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz, “Doğalgaz fiyat artışının zaruri hale gelmesi durumunda büyük oranlarda fiyat artışını hızlı yapmak yerine, kademeli ve programa bağlı yapılması, sektörün ihracat bağlantılarını buna göre ayarlaması açısından fayda sağlayacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)

