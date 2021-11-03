Seramik sektörünün en önemli fuarı ziyaretçi rekoruyla açıldı

Seramik ve yapı sektörünün öncü markalarının yeni ürün ve teknolojilerini sergilediği UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılış töreni TİMDER Başkanı Kemal Yıldırım, Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, ATO Başkanı Gürsel Baran, TİM Başkanı İsmail Gülle, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin açılış konuşmaları , TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve ISO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın katılımı ile başladı.



Açılışın ardından stant ziyaretleri yapan Heyet’e ev sahipliği yapan TSF Başkanı Erdem Çenesiz, fuarda sergilenen yeni modeller ve yeni koleksiyonlar hakkında bilgiler verdi.

Çorum’dan fuara katılan, geniş renk ve form seçeneği ile banyoda tasarım özgürlüğü sunan ISVEA modelleri ve yeni koleksiyonları da 14 farklı konseptle UNİCERA fuarı Hol 6 Stant D02’de sergileniyor.

(Haber Merkezi)

