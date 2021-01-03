Seramik sektörü bu etkinlikte buluşacak

Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turugay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı hemşehrimiz Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB), Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Kutlu Karavelioğlu katılacak.

Dünya Gazetesi’nden Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Rüştü Bozkurt’un sorularını yanıtlayacak olan konuklar, Türkiye’de seramik sağlık gereçleri makineleri üretimi ve seramik kaplama malzemeleri üretiminde yerli makine hakkında bilgi verecek.

Sektörün rekabetçiliği ve teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan toplantıya Çorumlu makine üreticisi firmaların da https://us02web.zoom.us/j/87463953691 linkinden katılabileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)