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Ser-Koop’ta olağan mali genel kurul

1990 yılından beri Çorum halkına hizmet eden Ser-Koop, kaliteli hizmet anlayışıyla da müşterilerinin takdirini topluyor.

Ser-Koop’ta olağan mali genel kurul

1990 yılından beri Çorum halkına hizmet eden Ser-Koop, kaliteli hizmet anlayışıyla da müşterilerinin takdirini topluyor.

23 Haziran 2019 Pazar 21:20
Ser-Koop’ta olağan mali genel kurul

Çorum’da ÇESOB binası altında hizmetlerini sürdüren S.S. 22 Nolu Servis Otobüsçüleri Kooperatifi’nin (Ser-Koop) olağan mali genel kurulu önceki gün yapıldı.

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Kooperatif Başkanı Tarkan Aydoğan ve üyelerin katıldığı genel kurulda divan heyeti Osman Güleç ve Ufuk Bozkurt’tan oluştu.

2018 yılına ilişkin gelir ve gider bilançosu ile yönetim ve denetleme kurulu raporlarının oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda üye aidatlarının güncellenmesi ve tahmini bütçe görüşülerek karara bağlandı.

S.S. 22 Nolu Servis Otobüsçüleri Kooperatifi (Ser-Koop) Tarkan Aydoğan’ın başkanlığında 2. Başkan Pehlül Yılmaz, Muhasip Üye Yılmaz Gödek tarafından yönetiliyor.

(Taner ŞİMŞEK)

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