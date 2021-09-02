Şenyurt Caddesinde yenileme çalışması

Belediye ekipleri Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi’nde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Zamanla eskiyen altyapı ve asfaltı yenilemek için ekipler aralıksız çalışıyor. Kısa bir sürede Şenyurt Caddesi’nde kazı çalışmalarını tamamlayan ekipler bir yandan dolgu çalışması yaparken bir yandan da altyapıda eskiyen asbestli içme suyu borularını polietilen borularla değiştiriyor.

Çorum Belediyesinin şehrin tüm noktalarına yaşam konforunu artırmak için hizmet götürdüğünü ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Hemşehrilerimizin talepleri üzerine mahalle muhtarlarımızla yaptığımız istişareler ve ilgili ekiplerimizin incelemeleri neticesinde 2021 yılı asfalt programımıza aldığımız Şenyurt Caddemizde yenileme çalışmalarını başlattık. 510 metrelik caddemizde eski asbestli içme suyu hattını 280’lik polietilen borularla değiştirmek suretiyle en kısa sürede tamamlayarak 1350 ton asfaltla buluşturacağız. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için aşkla çalışıyoruz.” dedi.



