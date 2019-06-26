Nihal Olçok paylaşımında, “Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016'da hain terör örgütü FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişiminde eşi ünlü reklamcı hemşehrimiz Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, geçtiğimiz Pazar günü yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu.

“SENSİZ ANCAK BURAYA KADAR”

Eşinin ölünceye dek Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tüm reklam kampanyalarının direktörlüğünü yaptığını hatırlatan Nihal Olçok, “Ruhun Şad olsun Erol Olçok. Sensiz ancak bu kadar. Koyunun olmadığı yerde, keçiye Evliya Çelebi derler” diye yazdı.

(Haber Merkezi)