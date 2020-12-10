“Senin yaptığını Çorumlu yapmaz, çünkü iyisini yapar”

“SENİN YAPTIĞINI ÇORUM’LU YAPMAZ”… “ÇÜNKÜ İYİSİNİ YAPAR!...”

Evet…

Yarım asır Medya Dersleri, Konferansları verdim…

İlk sözüm şudur:

-“İyi gazeteci, televizyoncu, radyocu konduğu yeri yeşertir!...”

Özellikle de “YEREL BASIN”dan örnekler veririm.

Binbir güçlükle ayakta duran gazeteler.

İlân alamayan yerel dergiler.

Reklâm için çırpınan yerel Televizyonlar…

Ve kendi yağıyla kavrulan radyolar…

Cumhûriyet’le yaşıt “BARTIN” Gazetesi

Ve onu yaşatan Can Dostum Esen ALİŞ’i anlatırım.

ALİŞ büyük bir fedâkârlıkla yaşatır Baba eserini.

Yurtdışı dâhil gittiğim her yerde iki konu önceliklidir;

*Okul ziyâreti, özellikle İlkokul

*Yerel Medya; gazete, TV, Radyo…

Abone olduğum yerel dergi ve gazeteler var.

Abone olmadığım hâlde yollayanlar da…

Ama

çoğu artık Elektronik ortamdan yayın yapıyor.

Oradan tâkip ediyorum.

Dün de WhatsApp’tan yollanan,

bir Gazete ve bir Dergi’yi inceledim…

Çorumlu Dostlar bana internetten yollamışlar…

Gazete, “ÇORUM HABER” günlük,

Dergi “YAZILIKAYA”… Kültür Sanat Dergisi.

Başyazarı ve yöneteni

“Mehmet YOLYAPAR” Kardeşim.

Belli ki hazıra konmamış; “YOLU” kendisi yapmış…

Gazete içeriği ve mizanpajıyla çok hoşuma gitti.

Benimle ilgili haberleri veriş şekli de şımarttı azbiraz.

Canım ciğerim “ÇORUMLU”m,

Hilmi Hâlûk ÜNSAL’ın kaybı üzerine yazdıklarımı basmış.

“YAZILIKAYA”ya gelince;

Tam bir “Kültür -Sanat” Dergisi.

Eski sayılarından birinde benim de bir yazım var.

Can Dostlarım Cornelius BISCHOFF

Ve yürek yaram Çetin ÖNER’i anlattığım.

“Cornelius”a biz Dostları “KORNİ” deriz…

KORNİ de Çorumludur, hem en hasından…

2.Dünyâ Savaşı sırasında Almanya’dan kaçıp

Türkiye’ye sığınan ve Çorum’da büyüyen

Bir Türk-Alman-Türk’ü…

Şimdi kulağımda bir “Halay”… Çorum Halayı.

Mamak’taki yeni evin inşaâtında çalışan,

Usta, taşçı, sıvacı, amele Çorumlulardan birinin

“Pilli Radyosu” vardı ve hep açık dururdu.

Bir gün,

Öğle arasında birden, davul-zurna “Çorum Halayı”

çalmaya başlayınca içlerinden biri;

-“Ne soruduyonuz heeri galkhın la!...” diye bağırdı.

“GALKHDILAR” hevesle..

O yorgun argın, toz-toprak içindeki

Yiğit Adamların muhteşem, âhenkli, ağır,

asil halayı gitmez gözümün önünden.

Sanki ayaklanan Anadolu’ydular,

Görgülü, saygılı, dayanışmalı ve can…

Şimdi Çorumlu İş Kadınları

Tatlı dilleriyle, zekîce buluşlarıyla

Hakiri de Çorumlu yapmaya çalışıyorlar…

Yem olarak da Kraliçe Puduhepa’yı kullanıyorlar.

Opera, Bale librettosu, senaryo vs...

Can ATİLLA da Çorum'un hedefinde...

Eh,

Leblebi var, Rakı’nın hası var içmeye

Çorumun Aydınlık insanları var; sohbete

Gâliba gizli bir Çorumluluk var bende

Vesselâm…