“Senin de dikili bir ağacın olsun”

Hastane bahçesinde yapılan fidan dikim etkinliğine, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Mesut Sezikli, akademisyenler, yöneticiler, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı.

Herkesin dikili bir ağacı olsun dileğiyle kampanyaya devam edeceklerini dile getiren Başhekim Sezikli, “Sağlıklı bir hayat, temiz bir hava için her personelimizin bir fidan dikmesini istiyoruz. Hastanemizin yeşiller içinde bir sağlık kurumu olmasını istiyoruz. Bu kampanya ile birlikte personelimize de hem çevre bilinci hem de ağaç dikmenin tadını yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

Başhekim Sezikli, kampanyaya katılıp ağaç dikiminde bulunan personele teşekkür etti.

(Emre URAL)