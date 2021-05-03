Seni unutmayacağız güzel insan

Çorum’un İskilip ilçesinde omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastası olan 18 yaşındaki Özkan Akpınar, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



İskilip ilçesinde yaşayan Zeynep-Erol Akpınar çiftinin çocukları Özkan, küçük yaştan itibaren skolyoz hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. 40 gün önce evinde fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırılan Özkan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Özkan Akpınar bu sabaha karşı Hitit yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Özkan’ın ölümü yakınlarının yanı sıra sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Hastane morgundan alınan Özkan, Çorum Belediyesine ait cenaze aracıyla İskilip İlçesine götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.