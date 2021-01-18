“Sendikalı olmak işçilerin en temel ve anayasal hakkıdır”

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Çerkezoğlu, Çorum’un işçi sınıfı mücadelesi tarihinin ve DİSK’in mücadele tarihinin önemli kentlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “Bugün burada metal işçisi kardeşlerim, en temel yasal hakkını kullandığı için, sendikalı olduğu için işten çıkartıldılar. İşleri, ekmekleri için, gelecekleri için sürdürdükleri bu mücadelenin 42. gününde DİSK olarak omuz omuzayız” dedi.

İşten çıkarmaların yaşandığı her yerde “sendikalı olmak en temel Anayasal haktır” dediklerini belirten Çerkezoğlu, “İşçilerin bu temel ve anayasal hakkını kullandığı için, onlara baskı uygulamak, sendikadan istifa etmeye zorlamak suçtur” ifadelerini kullandı.

Sendikalı olmanın, işyerine sahip çıkmanın, emeğine sahip çıkmanın ve bunun için mücadele etmenin bu dünya üzerindeki en onurlu şey olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Çorum’da işçi arkadaşlarımız sendikalı oldular, bütün yasal prosedürler tamamlandı. Arkadaşlarımız önce kod 4’ten, sonrasında 58 işçi arkadaşımız kod 29’dan işten çıkarıldı. Nedir kod 29? Ahlak ve iyi niyet kuralları dışındaki haller demek. Evet, arkadaşlarımızı ahlak ve iyi niyet kuralları dışındaki hallerden işten çıkaranlar açıkça işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmektedir. Kod 29 bir damga gibidir, bir kara listedir. Bu şekilde işten çıkartılan işçiler bir başka yerde zor iş bulacaktır. Çalışma Bakanlığı’na şunu söylüyoruz; kod 29’la işten çıkarmanın yaygınlaştığı Türkiye’de bu başvurular otomatik olarak kabul edilmesin. Önce inceleme yapmak zorundalar. İşveren, iddiasını kanıtlamak zorundadır. Kod 29 zulmüne son verilmelidir.

Ahlak ve iyi niyet kuralları diyorlar. Ahlak ve iyi niyet, işçilerin en temel yasal hakkını tanımamak mıdır? Ahlak ve iyi niyet, pandemi nedeniyle işten çıkarma yasağı getirip sonra bir tür toleransla işçilerin işten çıkarılmasına göz yummak mıdır? Ahlak ve iyi niyet, pandemide bütün işçiler işsizlik ve yoksullukla boğuşurken işsizlik sigortası fonundaki kaynakları işverenlere aktarmak mıdır? Ahlak ve iyi niyet, işçilerin en temel hakkı olan sendikalaşmanın önünü bin bir türlü engel getirerek toplu sözleşme haklarından yararlanmasını engelleyerek ücretleri baskılamak mıdır? Ahlak ve iyi niyet, grev yasaklamayla övünmek midir? Ahlak ve iyi niyet, bu pademi koşullarında bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfı, emekçiler, emekliler yoksullukla boğuşurken, hazineden tek bir kuruş bile vermemek midir işçiye, emekçiye?

“SENDİKALI OLMAK ANAYASAL HAKTIR”

“Bunu yapanlar bugün kalkmışlar işçilerin ahlak ve iyi niyetini sorguluyor. 8-10 saat ölümüne çalışan işçilerin ahlakını ve iyi niyetini sorgulamak kimsenin haddine değildir. İşçileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmenin vebali büyüktür. Bu yanlıştan dönün. Bu insanlık dışı tutumdan vazgeçin. Sendikalı olmak işçilerin en temel ve anayasal hakkıdır. Bu kentin mülki amirine sesleniyoruz, 42 gündür bu kentte evine ekmek götürmek için bu mücadeleyi veren işçilerin bu mücadelesini görün ve çözmek için bir adım atın diyoruz. Çalışma Bakanlığı’na sesleniyoruz, işçi kıyımına sessiz kalmayın. Siyasi iktidara, Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz, bu haksızlığa, hukuksuzluğa sessiz kalmayın. Patronlar bu haksız ve hukuksuzluğu yok sayarken bu cesareti ülkeyi yöneten siyasi iktidardan alıyorlar.

Bizler gücümüzü örgütlü gücümüzden, sendikamızdan, DİSK’ten alıyoruz.

Ankara’ya giderek Çalışma Bakanlığı’nda süreci bir kez daha anlatacağız.

Sonuna kadar, bedeli ne olursa olsun bu mücadelenin içinde olacağız. Sendikanın anayasal hak olduğunu öğreteceğiz.”

Sık sık, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Sendika hakkımız gasp edilemez”, “İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Direniş var, yılgınlık yok”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Gemileri yaktık, geri dönüş yok” gibi sloganların atıldığı basın açıklamasına DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililer, HDP İl Başkanı Şeref Karataş, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekinoğlu, Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, KESK Dönem Sözcüsü Emrah Azapçı, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve çok sayıda yurttaş destek verdi.

(Nurdan AKBAŞ)