Sendika başkanlarından Aşgın’a teşekkür

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’un tanıtımı konusunda önemli işler yaptığının altını çizen sendika başkanları “Sayın Belediye Başkanımızın Çorum’un tanıtımı konusunda gösterdiği gayretleri biliyoruz. Bunun en yeni örneklerinden birini de geçtiğimiz haftalarda TRT’nin sevilen dizisi olan Payitaht Abdülhamit’te gördük. Bir Çorumlu olarak gerçekten çok gururlandık.” dedi.

Pandemi sürecinde evlerinde izolasyonda olan kişilerin denetlenmesi konusunda Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekibine tahsisi edilen 32 aracın Türkiye’deki örnek çalışmalardan biri olduğunu belirten sendika başkanları Başkan Aşgın’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Çorum’un tanıtımı konusunda Çorum Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu konuda çalışmalarımız edecek. Geçtiğimiz hafta filyasyon ekibine 32 araç tahsis ettik. İnanıyorum ki birlikte yaptığımız bu çalışmalarla şehrimizdeki vaka sayılarını daha aşağılara çekeceğiz” dedi

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve İsmail Yağbat’ın da hazır bulunduğu ziyarette sendika başkanları Yazı İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cengiz Özkader’in vefatı nedeniyle baş sağlığı diledi.