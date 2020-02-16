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“Senaryo aynı şahıslar değişiyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’nin ilerlemeye başladığında her zaman tökezletecek çalışmaların yapılmaya başlandığını belirterek tarihe bakıldığında bunun örneklerinin görülebildiğini söyledi.

“Senaryo aynı şahıslar değişiyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’nin ilerlemeye başladığında her zaman tökezletecek çalışmaların yapılmaya başlandığını belirterek tarihe bakıldığında bunun örneklerinin görülebildiğini söyledi.

16 Şubat 2020 Pazar 22:35
“Senaryo aynı şahıslar değişiyor”

Tansu Çiller’in başbakan olduğu yıllarda kültür bakanlığı yaptığını ve bu sıralarda ülkenin borcunun bulunmadığını, havuz sistemi uygulandığını dile getiren Kahraman, bu dönemlerde cübbeli, değnekli Aczmendilerin ortaya çıktığını dile getirdi. O dönemlerde 28 Şubat’ta tankların yürüdüğünü belirten Kahraman, senaryonun her zaman aynı olduğunu sadece şahısların değiştiğini kaydetti. 1637 subayın atıldığını 33 bin 271 öğretmenin başörtüsü nedeniyle atıldığını anlatan İsmail Kahraman, 28 Şubat’ın ülkeye maliyetinin 390 milyar dolar olduğunu ifade etti. Bu tür oyunların her zaman olduğunu anlatan Kahraman, AK Parti’nin bunun farkında olduğunu, ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı mücadele verdiğini anlattı. İsmail Kahraman, kimsenin oyuna gelmemesi gerektiğini belirtti. (Erkan BAYATLI)

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