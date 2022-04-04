Semt pazarlarında fiyatlar uçuşa geçti

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, tohum, gübre, ilaç gibi temel girdi maliyetlerine yapılan zamlar, vatandaşın gıdası olan sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu.

Bahçelievler Mahallesi’nde her hafta Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar görenlerin dudağını uçuklattı. Artan fiyatlar karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, filelerini dolduramadan ve evlerinin ihtiyaçlarını tamamen karşılayamadan semt pazarından ayrılmak zorunda kaldı.

Cumartesi Pazarı’na alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, güneşli havada zam yağmuru ile ıslandı. Vatandaşlar fiyat artışlarına tepki gösterirken, satıcılar ise maliyetlerin arttığını, zamların kendilerinden kaynaklanmadığını anlatarak, “Bizi de anlayın” serzenişinde bulundu.

Çileğin 30, Badem’in 50 TL’den satışa sunulduğu pazarda, en çok zamlanan ürünlerden birisi de marul oldu. Bir baş marulun bazı satıcılarda 15, bazılarında ise 20 TL olduğu pazarda kilosu 20 lira olan yeşil birere ise ‘yarım kilosu 10 TL’ şeklinde yazılması dikkat çekti.

Pazarda tespit ettiğimiz bazı sebze ve meyve fiyatları şu şekilde: “Domates 20-25 TL, salatalık 15 TL, patlıcan 20-25 TL, yeşil kabak 12 TL, ıspanak 10 TL, pırasa 10 TL, patates 7.5 TL, kuru soğan 4 TL, yeşil biber 20 TL, kara lahana tane 5- 8 TL, karnabahar 10 TL, tere-roka (demet) 3 TL, yeşil soğan 4-6 TL, portakal 5-10 TL, kivi 10-18 TL, elma 5-7 TL, armut 13 TL, limon 4-6 TL, muz 14 TL, ayva 5 TL, kültür mantarı 25 TL, havuç 4-5 TL, turp 5 TL, çilek 30 TL, çağla 50 TL, karpuz 10 TL, yerelması 10 TL, kırmızı havuç 8 TL”

(Haber Merkezi)