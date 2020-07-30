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Semt pazarları bugün ve Pazartesi açılacak

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla semt pazarlarının bayram programını belirledi. Bu programa göre Buharaevler Mahallesi’nde her hafta Perşembe günü kurulan Perşembe Pazarı, bugün yani kendi gününde kurulacak.

Güncel 30.07.2020, 00:26
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Semt pazarları bugün ve Pazartesi açılacak

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların pazar alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla bugün Perşembe Pazarı’nın kurulacağı; bir sonraki pazarın ise bayramın 4.günü olan 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü kurulacak Pazartesi Pazarı'nın olacağı belirtildi.

(Haber Merkezi)

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