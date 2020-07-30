Semt pazarları bugün ve Pazartesi açılacak

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların pazar alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla bugün Perşembe Pazarı’nın kurulacağı; bir sonraki pazarın ise bayramın 4.günü olan 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü kurulacak Pazartesi Pazarı'nın olacağı belirtildi.

(Haber Merkezi)