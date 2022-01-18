Semrin Kaleli, DEİK Zambia İş Konseyi Yürütme Kurulu’nda

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Zambia İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

DEİK iş konseylerinin seçimleri, DEİK Başkanı Nail Olpak’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Zambia İş Konseyi Üyesi olan Semrin Kaleli, bu kez Yürütme Kurulu’nda yer aldı.

Makina imalat sektöründe faaliyet gösteren iş kadını Semrin Kaleli, Zambia başta olmak üzere pek çok Afrika ülkesi ile ihracat ilişkisi içinde bulunuyor. (Haber Merkezi)

