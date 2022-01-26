Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi’nde Komite Başkanı oldu
Güncel 26.01.2022, 18:46
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CHP Genel Sekreteri Doç.Dr. Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı’na seçildi.
ÇORUM HABER, “Çorum dostu” Selin Sayek Böke’yi kutlar, yeni görevinde başarılar diler. (Haber Merkezi)
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