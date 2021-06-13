Selim Aydın, yeniden Kamu-Sen İl Temsilcisi

Selim Aydın, Kamu-Sen Genel Merkezi’nin 07 Haziran 2021 tarih ve 154 sayılı kararına istinaden yeniden Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Yeniden göreve gelmesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aydın: “Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi olarak yeniden görevlendirilmemiz münasebetiyle, görevi yeniden bizlere tevdi eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci'ye, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreterimiz ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanımız Talip Geylan'a ve Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Haber-Sen Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu'na ve tüm Genel Merkez Yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Bizlere inanarak ve güvenerek bu görevi bize tekrar layık gören er Genel Başkanlarımızı mahçup etmemek adına elimizden geleni değil çok daha fazlasını başarmak için söz veriyoruz. Dün nasılsak, yarınlarda da öyle olacağız. Aynı azim, inanç ve kararlılıkla mücadele edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, birlikte başaracağımızdan da herkes emin olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

