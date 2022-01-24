Selda Erdost ile Atakan Tetik beğeniyle izlendi

Çorum Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri kapsamında son olarak “Bir Saz, Bir Solist” konseri düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ve Klasik Türk Müziği’nin esintilerin yer aldığı konser sanatseverlerin beğenisini topladı.

Ocak ayında kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi’nin düzenlediği konserde Selda Erdost, Osmanlı Klasik Türk Müziği eserlerine ses verirken Atakan Tetik ise ud ile eserlere eşlik etti.

Konseri, Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile çok sayıda kişi ilgiyle izledi. Büyük beğeni toplayan ve ayakta alkışlanan konser sonunda Başkan Yardımcısı Candan, Atakan Tetik ve Selda Erdost’a çiçek takdim etti.

Sergi, konferans, konser gibi kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek salonu dolduran sanatseverlere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Candan, “Böyle bir gecede ve böyle bir salonda bu güzel eserleri seslendiren hocalarımız Atakan Tetik ve Selda Erdost’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

