“Selçuk Üniversitesi’nin glütensiz yemek uygulaması örnek alınmalı”

Konu hakkında bilgi veren Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak; Selçuk Üniversitesi’ndeki çölyaklı öğrencilere 1 yıldır glütensiz öğle ve akşam yemeği verildiğini memnuniyetle öğrendiğini belirterek Türkiye’de bir ilk ve çok önemli bir uygulamanın başlatılmasına karar veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e ve süreci takip eden Rektör Yardımcısı Ahmet Kağan Karabulut’a ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer’e teşekkür ettiğini ifade etti. Bu uygulamanın Selçuk Üniversitesi’nden model alınarak tüm diğer üniversitelerde de muhakkak yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Azak, “Çölyaklı öğrenciler üniversite tercih sürecinde iken bu güzel hizmeti göz önünde bulundurmaları çok faydalı olur. Buradaki çölyaklı öğrencilerin birlikteliğini sağlayan Öğr. Gör. Güngör Gökdağ hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Konya’daki çölyaklılar için önemli çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca harika glütensiz yemekleri öğrencilerimize sunan başta Musa Şef olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)