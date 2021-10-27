Selahattin Aydemir imza gününde…
Güncel 27.10.2021, 19:10
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ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Selahattin Aydemir, ATO Congresium’da düzenlenen 16. Kitap Fuarı’nda, İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği” standında, “Tarihi İnkâr Eden Soykırım Suçlusu Diyaspora Ermenileri” isimli kitabını imzaladı. (Haber Merkezi)
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