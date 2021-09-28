Sektörel güven endeksi düştü

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında Ağustos ayına göre; hizmet sektöründe %1,5, perakende ticaret sektöründe %4,8 artarken, inşaat sektöründe %0,7 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 116,1 iken, Eylül ayında %1,5 oranında artarak 117,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %3,5 artarak 120,1 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %2,1 artarak 115,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %1,1 azalarak 117,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %3,8 artarak 125,9 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %5,8 artarak 90,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %5,0 artarak 130,1 oldu. (Haber Merkezi)

