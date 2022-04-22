Sekiz farklı noktada radar denetimi olacak
İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağı tarihlerde yol kullanıcılarının trafikte güvenli seyahatini sağlamak ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla trafik tedbirlerinin arttırıldığını duyurdu.
Jandarma Komutanlığı, 29 Nisan – 8 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan 9 günde jandarma sorumluluk bölgesinde alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.
DRONLU DENETİM
Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, başta hızdan kaynaklı trafik kazalarını engellemek amacıyla; jandarma sorumluluk bölgesinde aynı anda 8 ayrı farklı noktada radar ile hız denetimleri, hata yapan sürücülerin trafikteki yakalanma riski duygusunu en üst düzeyde tutmak için drone denetimlerinin yapılacağı bildirildi.
Ayrıca, sivil personel ile otobüs denetimleri, şerit izleme ve değiştirme (hatalı sollama), yakın takip, emniyet kemeri, seyir halde iken sürücülerin cep telefonu kullanma gibi kural ihlallerine yönelik denetimler yapılacağı ifade edildi.
“SÜRÜCÜLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALIDIR”
Ramazan Bayramı süresi boyunca azami ekip ve personelle gerekli tedbirlerin alınacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bayram ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerine dönmemesi için sürücülerin de kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Sürücülerin trafikte birbirlerine karşı sevgi ve saygı kuralları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde trafik kuralları çerçevesinde araç kullanmalarını temenni ederek, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerle kutlarız.”
(Nurdan AKBAŞ)
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|P
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|44
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|34
|30
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|27
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|33
|20
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|P
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|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
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|31
|55
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|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
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|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
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|33
|54
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|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
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|40
|11. Newcastle
|33
|40
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|33
|39
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|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
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|33
|44
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|33
|42
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|39
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|33
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|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25