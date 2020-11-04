“Şeker pancarı üretiminin önü açılmalı”

Tahtasız, “Bütün girdiler en az yüzde 40-50 artarken şeker pancarı alım fiyatı %12 oranında arttırıldı. Şeker ithalatına milyonlarca dolar ödeyen AKP iktidarı, şeker pancarı üreticisine ‘üretme, ben ithal edeceğim’ demiş oldu” ifadesini kullandı.

Tahtasız, beraberinde parti yöneticileriyle birlikte şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını yerinde tespit etti.

Şeker pancarına ton başına 336 liralık fiyat açıklandığını bildiren Tahtasız, “Çiftçimiz, 2 aya yakın süredir şeker pancarı alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyordu. Geçen yıl tonu 300 TL’den fiyat açıklanan şeker pancarı için üretici en az 400 TL alım fiyatı bekliyordu. Ton başına sadece 36 TL’lik bir artış yaptılar. Çiftçinin emeği yine boşa çıkmış ve üreticilerimiz mağduriyete sürüklenmiştir” dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.(Türk Şeker)’den yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl 300 TL’den alınan 16 polar şekerpancarının tonu 336 liradan alınacağını kaydeden Tahtasız, “son bir yılda mazot, gübre, ilaç, tohum, işçilik giderleri %30 ile %50 arasında zam almışken şeker pancarının alım fiyatı sadece %12 artmış oldu. Oysa üretici ton başına en az 400 TL fiyat bekliyordu. Üstelik açıklanan fiyat Türk Şeker bünyesindeki 15 fabrika için geçerli olacak. Özelleştirilerek satılan fabrikaların bu fiyattan şeker pancarı alıp almayacakları da şüpheli.

Bu fiyat üreticiye ‘ekmeyin, ben ithal edeceğim’ demenin bir başka ifadesidir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de 57 ilde şeker üretimi yapıldığını belirten Tahtasız, “Şeker pancarı sadece şeker üretiminde kullanılan bir ürün değil. Küspesi yem sanayinde kullanılıyor. Kolonya yapımında kullanılan etil alkol şeker pancarından elde ediliyor. Benzinde kullanılan bioetenol yine şeker pancarından elde ediliyor. Taşımacılık sektörüne katkı sağlıyor. Ülkemizde binlerce ailenin geçim kaynağı. Ayrıca, bitki olarak havayı 3 kat temizleme özelliği var. Oksijen deposu” diye konuştu.

“NAKLİYE FİYATLARI GÜNCELLENSİN”

Nakliye fiyatlarının 2 yıldır aynı olduğunu dile getiren Tahtasız, fiyatların güncellenmesini talep etti.

Tahtasız, “şeker pancarında kota yüzde 10. Bu oran, doğal afetler ve mücbir sebeplerden dolayı esnetilmelidir. Özelleştirme sürecinden önce muhtar ve üreticinin, Tarım Müdürlüğünün raporu sonucunda kota güncellenebiliyordu. Ancak şu anda böyle bir durum söz konusu değil.

Pancar küspesi ise yüzde 15 ile yüzde 18 arası verilebilir deniliyor. Daha önce yüzde 20 olan küspe, yüzde 15’e düşürüldü. Çiftçimiz bu rakamın yüzde 18-20 olarak düzenlenmesini talep ediyor.

2019 yılında kotadan dolayı ceza alan çiftçimize 2020 yılında ekim şartıyla cezalar yüzde 50 oranında düşürüldü, ancak 2020 yılında fiyatlar istenilen düzeyde olmadı. Kota cezaları tamamen affedilmelidir” şeklinde açıklamada bulundu.

Tahtasız, CHP iktidarında çiftçilerin sorunlarının tamamen çözüleceğini ve üretime önem verileceğini, ürün bedellerinin bir yıl öncesinden açıklanacağını, çiftçinin bir ürünün fiyatını bilerek üretim yapacağını söyledi.

Tahtasız, çiftçilerin sorunlarını ilgili ve yetkili makamlara iletip takipçisi olacaklarını vurguladı.