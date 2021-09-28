“Şeker pancarı sezonu tüm üreticilerimize bereketli olsun”

Kampanya döneminin ülkeye, bölgeye, fabrikaya, nakliyecilere ve tüm çiftçilere hayırlı-uğurlu olmasını dileyerek, kazasız ve belasız bir şekilde sona ermesini temenni eden Pehlivan, “Çorum Şeker Fabrikası yapmış olduğu yenilikler ve yatırımlarla yeni bir kampanya dönemine daha girmiş bulunmaktadır. Fabrikamızın kampanya döneminde gerek söküm gerek nakliye gerek tesellüm gerekse fire ve polar konularında üreticilerimizi mağdur etmeyeceklerini ümit ediyorum. Başta fabrika yöneticileri ve idarecileri olmak üzere kampanya boyunca çaba gösteren tüm fabrika çalışanlarına, ürününü teslim için fabrikaya nakleden çiftçi ve nakliyeci kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şeker pancarı tarımının Türkiye’de sözleşmeli üretimin ilk örneklerinden biri olduğunu ve tarımın sanayiye entegre olmasını sağlamasıyla da gıda sanayinin temel taşını oluşturduğunu kaydeden Pehlivan, açıklamasında şunları söyledi:

“Nakliye ve hizmet sektörlerine doğrudan katkı sağlayan şeker pancarı, çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan, ailenin tüm fertlerine çalışma ve istihdam imkânı sağlayan, yan ürünlerinin tamamı değerlendirilen bir bitki olmasının yanı sıra, üretim ve işlenme periyodu içinde kullanılan girdiler ile birçok sektörde dolaylı olarak katma değeri artırıcı önemli bir rol oynamaktadır.

Pandeminin olumsuz etkilerine, yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerindeki %50’lerin üzerindeki artışlara, iklimsel sıkıntılara ve sulama sıkıntılarına rağmen, aylarca çalışan, alın teri döken, bıkmadan usanmadan nasırlı elleriyle toprağı işleyerek tohumdan şeker pancarı üreten değerli çiftçilerimizin artık emeğinin karşılığını alma zamanı gelmiştir.

Kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılı A kotası şeker pancarı alım fiyatı ton başına 420 lira olarak açıklanmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.

Bu vesile ile Çorum Şeker Fabrikası’nın 2021 yılı kampanya döneminin tarım sektörüne, üreticilerimize, bölgemize ve tüm fabrika çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını ve bol kazanç sağlamasını temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)

