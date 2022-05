“Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşıydım”

Hizmet-İş Sendikası’nın 2. Olağan Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapan Uslu, milletvekilliği döneminde Çorum’a çok önemli hizmetler yapıldığını, bu hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini belirtti.

Hak-İş’in her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olduğunu, hakikati ve doğruyu dile getirdiğini kaydeden Uslu, kendisinin de milletvekilliği döneminde bu ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

Uslu, “Şeker’in özelleştirilmesine karşı çıktım. Orada çalışanlar mağdur olacak dedim, biz bunu halka anlatamayız dedim. Ama bürokratlar farklı bir düşünce içerisindeydi. Bugün ne yazık ki haklı çıktım. Şekerin fiyatını, şekere gelen zamları şuan hepimiz biliyoruz” dedi.

Yine Et Balık Kurumu’nun özelleştirilmesine de karşı çıktığını belirten Uslu, kurumun özelleştirilmesinin doğru olmadığının bugün daha iyi anlaşıldığını söyledi.

“DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİ HAFIZALARDA KALACAK”

Her fırsatta doğruyu söylediklerini ifade eden Uslu, “20 yılda 10 seçim kazanan bir parti elbette yıpranır. Ekonomideki durumu hepimiz biliyoruz ama dışarıdan da müdahaleler var. Etrafı ateş çemberi olan bir coğrafyada yaşıyoruz. ABD istediği gibi dolarla oynuyor. Elbet bugünler de geçecek. Ama dostlarımızın sessizliği hafızalarda kalacak” dedi. (Taner ŞİMŞEK)