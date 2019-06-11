Söz konusu plan değişikliğine ilk tepki MHP Belediye Meclisi Üyesi Halil İbrahim Özcan’dan geldi. Özcan, daha önce yapılan yanlışlıkların tekrar edilmemesi gerektiğini belirterek, Burunçiftliği kavşağı için sunulan imar teklifini uygun bulmadıklarını söyledi. 3.200 metrekare parselde olası bir yapılaşma halinde binanın 160 metrekare üzerine oturacağını, bunun da 20 katlı bir bina demek olduğunu belirten Özcan, “Şehrin girişine, kentin silüetini bozacak şekilde 20 katlı bir bina yapılmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor” dedi.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel de “Şehrin girişinde 20 katlı bir binanın kime ne faydası var? Bu zorlama neden?” diye sorarak, söz konusu parselin 2015’de mülkiyetinin de değiştiğini anımsattı.

Belediye Başkanvekili Av. İsmail Yağbat ise kimseye rant sağlama peşinde olmadıklarını ifade ederek, “Bilmeden yapılan hataların bir şekilde telafisine gidilmektedir” dedi.

AK Partili üyeler de ilgili maddenin yeniden İmar Komisyonu’na gönderilerek orada daha iyi bir şekilde değerlendirilmesini talep edince, ilgili madde oybirliğiyle gündemden çekildi.

(Taner ŞİMŞEK)