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Şehrin gençleri için işbirliği yapacaklar

Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şehrin gençleri için işbirliği yapacaklar

Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

30 Haziran 2019 Pazar 21:00
Şehrin gençleri için işbirliği yapacaklar

Ziyarette şehrin gençleri için hazırlanacak projelerde ÇORİMDER ve Hitit Üniversitesinin yapabileceği iş birliği konuları görüşüldü.

Üniversitenin yaptığı çalışmalarla Çorum’a önemli katkılar sağladığının ifade edildiği ziyarette Hitit Üniversitesinin şehrin gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir rol oynadığını kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, üniversitenin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket etmesinin şehrin kültürel alanlarda gelişmesine önemli katkılar sağladığına dikkat çekti.

Gençler için yapılacak tüm projelere ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarına belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Hitit Üniversitesi şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak adına büyük bir çalışma gayreti içerisindedir. Üniversite-STK iş birliği çerçevesinde omuz omuza vererek Üniversitemizin ve şehrimizin gençleri için projeler üretmeye hazırız” dedi. (Haber Merkezi)

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