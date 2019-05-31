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Şehitlik çiçeklerle donatıldı

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaları yerinde inceledi. 

Şehitlik çiçeklerle donatıldı

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaları yerinde inceledi. 

31 Mayıs 2019 Cuma 19:28
Şehitlik çiçeklerle donatıldı

Yaklaşan ramazan bayramı öncesinde şehitlikte, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Şehitlerin mezarları tek tek düzenlenirken, mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Vatan savunmasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin kabirlerinin bakımlarını özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da elleriyle çiçek dikti. 
Vatan ve bayrak uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerin metfun olduğu şehitlik için yapılacak her türlü hizmetin az olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin kabirlerinin üzerine Petunya, Begonya, Horoz İbiği ve Kadife çiçekleri dikildi. Öte yandan çim tadilatı ve çalı dikimleri de gerçekleştirildi. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. 

Son Güncelleme: 31.05.2019 19:29
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