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Şehitlik bakımını Belediye yapacak

Çorum'daki şehitlik ve şehit mezarlarının bakımını Çorum Belediyesi yapacak. 

Şehitlik bakımını Belediye yapacak

Çorum'daki şehitlik ve şehit mezarlarının bakımını Çorum Belediyesi yapacak. 

22 Ekim 2019 Salı 15:28
Şehitlik bakımını Belediye yapacak

Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında imzalanan protokolle şehit mezarlarının bakımını Çorum Belediyesi üstlendi.

Aşgın, Valilik'teki protokol imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonraki en yüce mertebe olduğunu hatırlattı.

Şehit mezarlarının bakımı ve temizliği için belediyeye zaman zaman talep geldiğini belirten Aşgın, "Biz de ziyaretlerine gittiğimiz zaman onların şanına yaraşır bir kabir bakımıyla karşılaşmıyorduk. Memleket için canını, kanını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerinin yeterince temiz, bakımlı olmaması bizim vicdanımızı rahatsız etti. Sayın Valimizle görüşerek, ‘Belediye olarak bu temizliği ve bakımı yapmaya gönüllüyüz’ dedik ve Valiliğimizle protokol imzaladık." dedi.

(AA)

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