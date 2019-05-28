“Şehitlerimiz, iftiharımız”

“Ülkücü şehitlerimizi dua ve özlemle anıyor, geride bıraktıkları hatıraları hürmetle ve hayranlıkla sahipleniyoruz. Şehitlik yüce bir kavram, mükâfatı ancak Allah tarafından bahşedilmiş yüksek bir makamdır. Allah katında peygamberlerden sonraki en üstün rütbe iman ediyoruz ki şehitliktir” diyen Kaynar, ülkücü şehitlerin üstün bir görev ve mensubiyet bilinciyle batıl hesaplara direndiğini, Ülkücü şehitlerin gurur ve iftiharları olduğunu ifade etti. Şehitleri, hiç kimseye karalatmayacaklarını anlatan MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, şunları dile getirdi: “Biz şehitlerimizin yolundayız. Biz sinesinden doğduğumuz Türk milletinin yanındayız. Biz Allah’tan başkasına kulluğu reddeden, gücünü tarihten alan, kimliğini milli kültür kaynağında bulan Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Milliyetçi Hareket Partisi, şehidin şühedanın simgesi, sedası hiç dinmeyecek ocağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Yusuf yüzlülerin, yunus gönüllerinin, derviş ruhlularının, Mehmetlerden Fatih çıkaran muazzam neferlerin arkası kesilmeyecek milli ve tarihi gerçeğidir.

Bu davanın temelinde kan vardır. Bu dava şehitlerimizin ödedikleri bedelle bugünlere gelmiştir. Yurt odalarında, okul binalarında, cami avlularında, yokluk ve mahkumiyet yıllarında çekilen eza, cefa, ıstırap dolu anılar davamızı yoğurmuş, ülkülerimizi buluşturmuştur. İdam sehpalarında bile diz çökmeyen, darbecilerin mahkemelerine eyvallah demeyen, buz gibi taştan mahpus damlarını medreseye çeviren bir inanmışlığı hangi çılgın, hangi çıldırmış bozguna uğratabilecektir. Başkalarının yazdığı senaryolara gönüllü figüranlık yapan, iç ve dış mihraklara maşalıkla görevlendirilen, Türk düşmanlarının beşiğinde sallanıp bizim mahallemizde söz sahibi olmaya çalışan kim olursa olsun, akıbeti utanç, sonu ufalanmaktır. Aziz şehitlerimizin bizlere yüklediği milli ve tarihi sorumluluk bunu gerektirmektedir.

Yanlışta ısrar edenlerle vakit kaybedemeyiz. Şehitlerimiz doğrudan ayrılmadılar, bize düşen de bunu takip etmektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket mutlaka amacına ulaşacak ve milletine hak ettiği güzellikleri inşallah yaşatacaktır. Aziz milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için mücadele eden şehitlerimizin aziz hatıraları bundan sonra da yolumuzu aydınlatacak ve mücadelemize güç katacaktır.

Bu düşüncelerle vatan, millet ve bayrak uğruna hayatlarını kaybetmiş binlerce şehit ülküdaşımızı, bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve Gün Sazak Bey’i minnet ve şükranla yad ediyoruz.”