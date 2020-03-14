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Şehitler için hatim duası, Erbakan için fidan dikimi

Çorum’da Erbakan Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.

Şehitler için hatim duası, Erbakan için fidan dikimi

Çorum’da Erbakan Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.

14 Mart 2020 Cumartesi 01:10
Şehitler için hatim duası, Erbakan için fidan dikimi

Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü münasebeti ile Milli Görüş Kuruluşları (MİLKO) bünyesindeki Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER), Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER), Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CANSUYU), Din Görevlileri Birliği Derneği (DİNBİRDER) tarafından Hatim duası ve fidan dikimi programı düzenlendiği belirtildi.

MİLKO kuruluşları adına davette bulunan İSOMDER İl Başkanı Abdullah Gökgöz: “Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere vatanı milleti ve inancı uğruna şehadete kavuşan tüm şehitlerimize ve vefatının 9. yılında Milli Görüş hareketinin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız için hatim duamız olacaktır. Yarın saat 14.00’de Çorum Çatak yolu 5. kilometresindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hatıra Ormanı’nda fidan dikimine ve hatim duasına tüm Çorumluları davet ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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