Şehitler diyarı Çanakkale'yi gezdiler

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Automechanica Fuarı’na katılan oda üyeleri fuarın ardından Çanakkale’ye geçerek, rehber eşliğinde tarihin akışını değiştiren şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmeyi ihmal etmediler.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun öncülüğünde ilk olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Seyit Onbaşı ve Mecidiye Tabyası ile başlayan gezi daha sonra Şahindere Şehitliği, 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi Sergisi, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ile devam etti. Burada şehit mezarlarını ziyaret eden oda üyeleri, şehitlerimiz için bol bol dua etti.

Türk ulusu için tarihin en önemli olaylarından biri olan Çanakkale Savaşları’nı bizzat yerinde gören oda üyeleri, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Zaferin kazanıldığı toprakların gezilmesinin ardından geziyi değerlendiren Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çanakkale Destanı’nın tarihimiz ve bugünümüz için taşıdığı öneme değindi. Çanakkale’nin ve tarihimizi yerinde görmenin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Uzun, “Çanakkale'yi ziyaret etmek, bu toprakları görmek gerçekten bu ülkede yaşayan her vatandaşımız için son derece önemli. Çanakkale anlatılmakla bitmez, burada yakından gördük ve daha iyi anladık.

Buraya geldiğimizde gördüğünüz her noktayı doğru bilgiler ile uzman rehber arkadaşımız bizlere anlattı. Kendisinden hep birlikte çok güzel biçimde yakın tarihimizi, Çanakkale Zaferi'mizi dinledik.

Çanakkale tarihin akışını milletçe değiştirdiğimiz yerdir. Bu zafer için tüm ulusumuz büyük bir bedel ödemiş ancak vatanını düşmana teslim etmemiştir. Burada atalarımız ile hem gurur duyduk hem de duygulandık. Şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fedakarca ve imkansızlıklar içinde verdiği mücadelesi, vatan müdafaası sayesinde bugün burada hür biçimde nefes alıyoruz.

Ülkemizin ne büyük çabalar ile bu özgür günlere ulaştığını asla unutmamamız gerekir. Bundan sonra oda üyelerimizi Çanakkale’ye getirmeye ve her anından gurur duyduğumuz tarihimizi yerinde yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehitler diyarı Çanakkale’yi gezen oda üyeleri de, Çanakkale Destanı’nın yazıldığı topraklarda olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Oda Başkanları Necmettin Uzun ve Oda Yöneticilerine teşekkür ettiler.



