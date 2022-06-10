Şehit Şenay Aybüke öğretmeni kabri başında andılar

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Osmancık Şehitliği’ndeki anma programına Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun da katıldı.

Şehit öğretmeni kabri başında dualar ile anan Genel Başkan Yardımcısı Dolgun, “Aybüke Yalçın kardeşimiz, beş yıl önce bugün şehit edilmişti. Şehit öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, eğitim camiamıza ve tüm milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun. Bölücü katilleri bir kez daha lanetliyorum.” diye konuştu. Terörle mücadelenin amasız fakatsız devam edeceğini bildiren Dolgun, “Herkes emin olsun ki, öğretmenlerimiz görevinin başında memleketimizin her yanında hizmet etmeye devam edecektir. Asla yılmayacağız. Bu ülkenin aydınlık geleceği olan eğitimciler olarak terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun’a, TES Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Şube Başkan Yardımcıları Abdullah Güdek, Sinan Mol ve Osmancık İlçe Temsilcisi Mustafa Potuk eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

