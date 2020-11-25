Şehit öğretmen Fatih Tekin anıldı

Çorum merkeze bağlı Elköy Köyü’nde dünyaya gelen Fatih Tekin, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun olduktan sonra öğretmenlik mesleğine başlamıştı. 25 Kasım 1993 günü Diyarbakır’ın Kulp İlçesi Ağaçlı nahiyesindeki evlerinde 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte bölücü örgüt tarafından dışarı çıkarılarak halkın gözü önünde şehit edilen Fatih Tekin için köyünde anma töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Öğretmen Fatih Tekin’in kabrini ziyaret ederek yapılan anmaya katıldı.

(Haber Merkezi)