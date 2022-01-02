Şehit Demirkan’a vefa
Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, Şehit Polis Mesut Demirkan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.
Güncel 02.01.2022, 16:28
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Bir süre önce yapılan genel kurulda dernek başkanlığına seçilen Adem Mert, faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mert, önceki gün de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte merkeze bağlı Boğabağı Köyü’ne giderek Şehit Polis Mesut Demirkan’ın kabrini ziyaret etti.
Şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için dua eden Adem Mert, ardından da şehidimizin annesi Zeynep Demirkan’a evinde ziyarette bulundu. Mert ve arkadaşları, şehit annesi ile bir süre görüşerek her zaman yanında olduklarını ifade ettiler.
(Haber Merkezi)
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